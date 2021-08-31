مباشر ميركاتو في الجول - أحمد نادر السيد للدوري البرتغالي.. وصفقتان لـ ميلان

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 11:21

كتب : FilGoal

ميركاتو في الجول 2021

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3:00 أحمد نادر السيد يعلن عبر FilGoal.com انتقاله لصفوف فيزيلا البرتغالي

2:50 رسميا - الرجاء المغربي يعلن ضم حميد أحداد من الزمالك

2:43 مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: مصطفى محمد تواصل مع الإدارة لتسهيل انتقاله لـ بوردو.. ومتمسكون بحقوقنا

2:22 رومانو: روبن أولسن حارس روما ينضم إلى شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم

2:15 رومانو: ميلان أنهى إجراءات ضم ياسين عدلي من بوردو على سبيل الإعارة لمدة موسم وتشاكا ترواري من بارما.

2:10 رسميا - الإسباني لوكاس بيريز ينضم إلى إلتشي بعد فسخ تعاقده مع ديبورتيفو ألافيس

2:05 beIN SPORTS: مصطفى محمد يخضع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى بوردو الفرنسي

1:55 أرسنال توصل لاتفاق لضم تاكيهيرو توميايسو من بولونيا، ينتظر فقط الكشف الطبي والتوقيع الرسمي للإعلان عن الصفقة.

1:50 موقع فوت ميركاتو الفرنسي: ماورو إيكاردي مستمر مع باريس سان جيرمان.

1:40ديفيد أورنيستن: أرسنال يتوصل لاتفاق لإعارة هيكتور بيليرين لصفوف ريال بيتيس الإسباني

1:35 رومانو: يوفنتوس أكمل عملية ضم محمد أحتارين من إيندهوفن وسيعيره إلى سامبدوريا.

1:10 ليون ينافس إشبيلية وهيرتا برليت لضم الألماني جيروم بواتينج في صفقة انتقال حر.

1:00 رومانو: كافاني لن ينضم إلى برشلونة بنسبة 100%

12:55 رسميا – بوروسيا دورتموند يضم مارين بونجراشيتش من فولفسبورج على سبيل الإعارة لمدة موسم.

12:50 روميو أجريستي: يوفنتوس لن يضم ميراليم بيانيتش

12:28 رومانو: الإسباني مارك كوكوريا ينضم إلى برايتون من خيتافي مقابل 18 مليون يورو حتى 2025.

12:20: إيمرسون يجتاز الفحص الطبي لتوتنام ويفصله التوقيع لينتقل من صفوف برشلونة لديوك لندن.

12:10 تقرير فرنسي: مصطفى محمد يقترب من الانتقال لصفوف بوردو الفرنسي واللاعب في طريقه لفرنسا

11:55 رسميا - عمرو وردة ينتقل إلى صفوف أناثوريثيس فاجوميستا القبرصي لمدة موسم واحد

11:40 راديو كتالونيا: برشلونة يفكر في ضم إدينسون كافاني من مانشستر يونايتد

11:30 رومانو: برشلونة يتوصل لاتفاق لإعارة لاعبه راي ماناي لصفوف سبيزيا الإيطالي.

11:15 ذا أثليتك: أرسنال يعمل على ضم الياباني تاكاهيرو تومياسو من صفوف بولونيا الإيطالي

11:00 فابريتسيو رومانو: ليستر سيتي توصل لاتفاق لضم أدميولا لوكمان قادما من ريد بول لايبزج على سبيل الإعارة.

11:00 رسميا - وست هام يضم الكرواتي نيكولا فيلاسيتش من سسكا موسكو الروسي دون الإعلان عن قيمة الصفقة

10:40 ليفربول يعلن تجديد تعاقد قائده جوردان هندرسون

10:40 يوفنتوس يعلن ضم مويس كين على سبيل الإعارة من إيفرتون وتفاصيل الصفقة

10:40 أعلن مانشستر يونايتد انتقال كريستيانو رونالدو بشكل رسمي قادما من يوفنتوس

10:00 يوفنتوس أعلن تفاصيل قيمة انتقال كريستيانو رونالدوإلى مانشستر يونايتد

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