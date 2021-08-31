عضو لجنة الزمالك: حسمنا 75% من الصفقات.. وموقفنا قوي في تظلم شيكابالا

شدد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على أن الإدارة حسمت 75% من الصفقات مشيرا إلى أن الموقف القانوني للنادي في تظلم شيكابالا قوي.

الزمالك أعلن خلال مؤتمر صحفي عن إنشاء فريق لكرة القدم في الإمارات يحمل اسم "الزمالك". (طالع التفاصيل)

وقال حسام المندوه في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عن إنشاء نادي للزمالك في الإمارات: "الفكرة جاءت من اقتناعنا بنادي الزمالك بشعبيته وجماهيرته الكبيرة في الخليج خصوصا في الإمارات، كان يجب أن يكون هناك انتشارا للنادي".

وأضاف "كان الأمر مهما لانتشار أندية الزمالك في كل مكان، يمكن لمشجعي الزمالك في الإمارات أن يشاهدوا النادي الذين يحبونه ويمارسون الرياضة".

وعن الصفقات، قال: "حسمنا 75% من صفقات النادي المطلوبة في الفترة الماضية ولكن لم نكن نرغب في الإعلان عنها للحفاظ على الاستقرار داخل الفريق".

وتابع "كان الاتفاق في الإدارة أن بعد نهاية الموسم سيكون الإعلان عن الصفقات والمغادرين وموقف المعارين، ولكن بسبب بعض الأحداث التي تمت أثناء تتويج الزمالك بالدوري فهناك بعض الأشياء يجب الانتهاء منها واحتفالية التتويج بالدوري أيضا. سنعمل في الاتجاهين معا في الأيام المقبلة".

وواصل "تم تأجيل احتفالية الدوري بسبب تواجد جزء من الفريق مع المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم، ستقام في وقت قريب خلال أسبوعين أو أقل".

واستكمل "قدمنا تظلم على عقوبة شيكابالا وموقفنا القانوني قوي، شيكابالا قائد نادي الزمالك من حقه الفرحة ومن حق كل جماهير الزمالك ذلك. فرحتنا سنصنعها بنفسنا".

وأتم برسالة لجمهور الزمالك "لا تجعل أحد يمنعك من فرحتك أنت تستحق هذه الفرحة عن جدارة وكل ما يثار في الوقت الحالي سيتم حله".