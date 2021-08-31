حسين لبيب: سنتقدم بتظلم ضد عقوبة شيكابالا.. وقررنا عودة الخماسي المعار لـ الزمالك

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، عن أسماء اللاعبين المعارين الذين سوف يعودون إلى القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقال لبيب عبر قناة صدى البلد: "اتفقنا مع كارتيرون على عودة الخماسي المعار مصطفى فتحي وعمر السعيد وأوناجم ومحمد صبحي وكريم بامبو".

وأضاف "سوف نتقدم بتظلم ضد عقوبة اتحاد الكرة على شيكابالا قائد الفريق".

وأكمل "نترك المستشارين القانونيين لنادي الزمالك بدراسة الموقف الكامل الخاص بإيقاف شيكابالا قبل التقدم بتظلم ضد العقوبة ولن نترك حق الزمالك إذا كان للنادي أي حق".

وبسؤاله كيف ستعيد حق الزمالك رد قائلا "كل شيخ وله طريقة".

وكان اتحاد الكرة أعلن توقيع عقوبة الإيقاف على محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك لمدة 8 شهور، مع غرامة 500 ألف جنيه على خلفية أحداث تسليم درع الدوري للزمالك.