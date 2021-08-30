مران المنتخب – كوكا ينضم للمعسكر.. ووزير الرياضة يدعم الفراعنة

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 21:45

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - أحمد مجاهد - حسام البدري - منتخب مصر

انضم أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس، إلى معسكر منتخب مصر اليوم الإثنين، استعدادًا لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم.

وتستقبل مصر نظيرتها أنجولا في ملعب الدفاع الجوي مساء الأربعاء، قبل أن تتحوّل لمواجهة الجابون يوم الأحد.

وانتظم كوكا مع زملائه في التدريب المسائي للفراعنة الذي شهد وحدات فنية وخططية وبدنية لتجهيز اللاعبين.

وحضر المران أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة المشرفة على الاتحاد المصري لكرة القدم.

ووجه صبحي رسالة دعم في حديثه إلى اللاعبين وشدد على المساندة التي يحظون بها من أجل تحقيق حلم الصعود للمونديال، وحثهم على بذل قصارى جهدهم في المباريات المقبلة.

وتتواجد مصر في المجموعة السادسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى قطر 2022، رفقة أنجولا، والجابون، وليبيا.

ويغيب الثنائي محمد صلاح ومحمد النني عن مباراة أنجولا الأولى بسبب قيود السفر الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

منتخب مصر مران منتخب مصر
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