تصفيات كأس العالم - هاتريك متعب وصدر زكي.. تاريخ مواجهات مصر وأنجولا

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأنجولي 2 سبتمبر المقبل في افتتاح منافسات دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2022.

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