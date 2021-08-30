إذاعة مباريات مصر في تصفيات المونديال عبر أون تايم سبورتس

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وحصلت المتحدة على حقوق بث جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات داخل وخارج مصر، وذلك عبر قناة أون تايم سبورتس.

كما حصلت على حقوق بث مباريات المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة مباشرة إلى كأس العالم، والتي تعقب دور المجموعات.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في تصفيات كأس العالم بمواجهة أنجولا يوم 1 سبتمبر الجاري بملعب الدفاع الجوي.

ثم يطير منتخب مصر لمواجهة الجابون يوم 5 من الشهر ذاته في الجولة الثانية من التصفيات.

منتخب مصر يقع في المجموعة السادسة بجانب الجابون وأنجولا وليبيا.

ويتأهل أول منتخب من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية من التصفيات، التي تقام بنظام الذهاب والإياب بين الـ10 منتخبات المتأهلة من دور المجموعات.