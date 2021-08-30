صفقة مبابي.. ماركا: مدير ريال مدريد يطير إلى باريس

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 15:01

كتب : نادر عيد

باريس سان جيرمان - بريست - كيليان مبابي

لم يفقد ريال مدريد الأمل بعد في الحصول على الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي، وفي المقابل يتمسك باريس سان جيرمان بنجمه ولن يفرط به بسهولة.

وفي الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية، منحت صحيفة ماركا الإسبانية الأمل لجمهور ريال مدريد.

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كتبت ماركا في تغطيتها المباشرة لمفاوضات الحصول على مبابي إن الناديين يتحدثان الآن بشأن الصفقة.

وتسائلت ما إذا كان ريال مدريد سيقدم عرضا ثالثا لباريس سان جيرمان.

النادي الفرنسي لم يرد على العرض الأول الذي بلغ 160 مليون يورو.

وتجاهل أيضا العرض الثاني المقدر بـ170 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.

ويأمل ريال مدريد الوصول لاتفاق يحصل بموجبه على اللاعب البالغ عمره 22 عاما.

ويعول على اضطرار باريس لبيع اللاعب الذي رفض تجديد عقده، منعا لفقدانه مجانا بعد أشهر.

مبابي واصل التألق بثنائية في شباك ريمس يوم الأحد في الدوري الفرنسي، يريد ريال مدريد، وباريس متمسك به لآخر لحظة.

هل سيغير لون قميصه في الساعات الأخيرة من الميركاتو؟ لنرى.

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