مباشر كرة سلة - مصر (49)-(62) أنجولا.. الربع الرابع

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 14:51

كتب : FilGoal

مصر - غينيا - مصر كرة سلة - بطولة إفريقيا

يلعب منتخب مصر لرجال السلة مباراة قوية أمام أنجولا في دور ما قبل ربع النهائي ضمن بطولة إفريقيا المقامة بمدينة كيجالي الرواندية.

ويلعب أصحاب المركزين الثاني والثالث فيما بينهما من أجل التأهل إلى ربع النهائي، ويتأهل الفائز من مصر وأنجولا لمواجهة السنغال في دور الثمانية.

المباراة مذاعة على قناة بي إن 3

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63-49 مع منتصف الفترة الرابعة

نهاية الربع الثالث

52-41 مصر تقلص الفارق في أخر الثواني

52-40 لصالح أنجولا

45-31 أنجولا توسع الفارق

39-28 لصالح أنجولا

الربع الثالث

نهاية الربع الثاني

33-25 لأنجولا

24-19 لأنجولا مع منتصف الربع الثاني

نهاية الربع الأول

16-15 أنجولا تتقدم في أخر ثانيتين

14-12 ثلاثية رائعة ليوسف شوشة

12-9 ثلاثية تتقدم لأنجولا

11-8 ثلاثية رائعة من يوسف شحاتة لتتقدم مصر

6-5 أنجولا تقلص الفارق بثلاثية

4-2 لمنتخب مصر ومتبقي 6 دقائق

الربع الأول

انطلاق المباراة

كرة سلة مصر أنجولا ربع النهائي
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