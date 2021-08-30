بارالمبياد طوكيو 2020 - عمرو فاروق في المركز السادس

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 11:20

كتب : FilGoal

عمرو فاروق - رفع أثقال بارالمبي

أنهى عمرو فاروق المشاركات المصرية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية بالمركز السادس.

ونجح فاروق في رفع ثقل 206 كجم ليأتي في المركز السادس وبعيدا عن البرونزية بـ 22 كجم.

وشارك عمرو فاروق في منافسات فوق 107 كجم لرفع الأثقال بأخر المشاركات المصرية باللعبة.

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وكان فاروق قد حصد فضية أولمبياد ريو 2016 ويشارك في دورة الألعاب البارالمبية للمرة الثانية.

ورفع فاروق 206 كجم في المحاولة الأولى قبل أن يفشل في رفع المحاولتين الثانية والثالثة.

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