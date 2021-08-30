تامر النحاس: المؤشرات أن مصلحة مروان محسن عدم الاستمرار في الأهلي

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 10:38

كتب : FilGoal

مروان محسن جلسة تصوير فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

يرى تامر النحاس وكيل اللاعب مروان محسن مهاجم الأهلي أن من مصلحته عدم الاستمرار في الأهلي بعد صفقات الفريق الجديدة وقلة مشاركاته هذا الموسم.

مروان محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة والثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسيون في مركز الجناح.

وقال النحاس عبر قناة الشمس: "الأهلي لم يفسخ عقد مروان محسن، التعاقد لمدة ثلاث سنوات مرت منهم سنة واحدة".

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وتابع "صفقات الأهلي الجديدة ونسبة مشاركته هذا الموسم تمنح مؤشر أن مروان محسن ليس من مصلحته الاستمرار".

وشدد "العام الماضي كان يشارك بنسبة أكثر من 80%، أهدافه لم تكن كثيرة لكن مشاركته قلت هذا الموسم ولذلك مصلحة الطرفين الذهاب لنادي آخر".

واختتم النحاس تصريحاته "مروان محسن إذا رحل لفريق غير جماهيري سينافس على لقب الدوري الموسم المقبل".

وانتقل مروان محسن إلى الأهلي في صيف 2016 قادما من الإسماعيلي.

وخاض مروان محسن 112 مباراة مع فريق الأهلي في مختلف البطولات وسجل 23 هدفا وصنع 10 آخرين.

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