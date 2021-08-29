لبيب: جميع الأطراف أخطأت بواقعة شيكابالا.. ولابد من تخفيف العقوبة مثلما حدث مع الشناوي

يرى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بأن جميع الأطراف أخطأت في مشكلة شيكابالا مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة.

وقال حسين لبيب في تصريحات لقناة صدى البلد: "نحترم جميع الاتحادات والأندية المصرية والمنظومة كاملة، ونحترم كافة اللوائح والقوانين طالما تطبق دون استثناءات وعلى الجميع".

وأضاف "من وجهة نظر نادي الزمالك أن جميع الأطراف أخطأت، والتنظيم كان سيئا جدا بشهادة الجميع".

لبيب أوضح "ضممنا من 8 إلى 10 لاعبين شباب إلى معسكر الفريق قبل انتهاء الدوري، ومنهم مثلا أسامة فيصل الذي شارك في تتويجنا بالدوري. كان من حقهم التواجد في التتويج بالدوري".

واستمر ""قبل نهاية المباراة، تحدث معي البعض وأخبروني بأنهم لا يستطيعوا دخول الملعب ويريدوا حضور الاحتفال. كان يوجد 500 شخصا لا أعرف كيف دخلوا. يوجد كشف بـ 25 اسم للدخول، لكن تم تمزيقه على البوابة".

رئيس الزمالك أكمل "لم يحدث أي سباب من أي شخص. كلنا رأينا فيديو سيف الدين الجزيري مثلا وهو يحاول أخذ ابنه من المدرجات".

وعن العقوبات، قال "من حق اتحاد الكرة اتخاذ القرار الذي يراه سليما، ومن حقنا اتخاذا إجراءاتنا سواء بالاستشكال أو الطعن، وبالتالي أنا متعشم من أحمد مجاهد أن يرى المشهد كاملا ويراجع القرارات".

وشدد "أؤكد على أن نادي الزمالك لن يتنازل عن أي حق من حقوق الزمالك ولاعبي الزمالك طالما أن الحق معنا. ومتأكد من وجود حلول أخرى".

لبيب استمر "يوجد اجتماع مجلس إدارة طارئ يوم الثلاثاء المقبل، والمستشارون القانونيون يدرسون اللوائح لإفادتنا بقراراتهم قبل اتخاذ قراراتنا بناء على الآراء القانونية".

واسترسل "لن يسرق أحد احتفالنا. سننظم احتفاليتين. الأولى في أحد الفنادق بعد رجوع الأجانب ولاعبي المنتخب الدوليين، وأخرى مع الجماهير بالأربع بطولات التي حققنا في جميع الألعاب، وأقول لجماهير الزمالك لن نفرط في فرحتكم".

حسين لبيب وجه حديثه لـ أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة على الهواء، فقال "شيكابالا قائد الزمالك وجميعنا نعلم موهبة شيكابالا. ربما خرج عن شعوره قليلا، لكن كل وجهة نظره كانت دخول الناشئين، لكن وحينما نتحدث عن شيكابالا، فشيكابالا إنسان عظيم وكل همه هو إسعاد جماهير الزمالك".

وأتم "أرى ضرورة تخفيض عقوبة شيكابالا مثلما خٌففت عقوبة محمد الشناوي قائد الأهلي".