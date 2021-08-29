مباشر ظهور ميسي الأول - ريمس (0)-(1) باريس سان جيرمان.. هدف ملغي لـ ريمس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لظهور ليونيل ميسي الأول بقميص باريس سان جيرمان. باريس سيحل ضيفا على ريمس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

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ق 55 عبدو ديالو يتلقى البطاقة الصفراء الثانية في صفوف باريس سان جيرمان بسبب العرقلة

ق 54 الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل بعد المراجعة من غرفة الفيديو

ق 51 جوووول ريمس يسجل التعادل عن طريق مارشال مونيتسي بعد متابعة لتسديدة عادت من كيلور نافاس .. الحكم يعود إلى تقنية الفيديو

ق 47 تسديدة من إدريسا جي تصطدم بدفاع ريمس موريتو كاساما وناثانيال مبوكو ونزول

ق 46 بداية الشوط الثاني بتبديلين في صفوف ريمس.. خروج برادلي لوكو وفالون بيريشا

نهاية الشوط الأول

ق 45+1 عبدو ديالو يسدد بعد ركنية ولكن حارس ريمس يتصدى

ق 45 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب ماركو فيراتي عقب تدخله

ق 41 موريتو كاساما يطلق تسديدة رائعة تمر بالكاد فوق قائم كيلور نافاس

ق 37 فينالدوم يحاول إرسال بينية إلى حكيمي داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع يبعدها

ق 33 أندرو جرافيون يسقط على الأرض مصابا.. ولكن يعود سريعا لاستكمال المباراة

ق 23 أشرف حكيمي يرسل عرضية من اليمين يسددها ماركينيوس بالرأس بجوار القائم

ق 22 سقوط ديان لوبي لاعب ريمس مصابا وخروجه لتلقي العلاج

ق 19 جورجينيو فينالدوم يسدد كرة من اليمين ترتطم بالدفاع وتخرج من منطقة الجزاء

ق 16 جووووول كيليان مبابي يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان.. أنخيل دي ماريا يرسل عرضية من اليمين يحولها مبابي بالرأس في الشباك

ق 13 إيلان كبال يرسل بينية رائعة إلى المهاجم المالي البلال توريه الذي يسددها بجوار القائم

ق 11 مبابي يراوغ ويسدد كرة قوية بجوار القائم

ق 7 أنخيل دي ماريا يرسل تمريرة للأمام ولكن دفاع ريمس يبعدها

بداية المباراة