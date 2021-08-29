مباشر ظهور ميسي الأول - ريمس (0)-(1) باريس سان جيرمان.. هدف ملغي لـ ريمس
الأحد، 29 أغسطس 2021 - 20:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لظهور ليونيل ميسي الأول بقميص باريس سان جيرمان. باريس سيحل ضيفا على ريمس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.
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ق 55 عبدو ديالو يتلقى البطاقة الصفراء الثانية في صفوف باريس سان جيرمان بسبب العرقلة
ق 54 الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل بعد المراجعة من غرفة الفيديو
ق 51 جوووول ريمس يسجل التعادل عن طريق مارشال مونيتسي بعد متابعة لتسديدة عادت من كيلور نافاس .. الحكم يعود إلى تقنية الفيديو
ق 47 تسديدة من إدريسا جي تصطدم بدفاع ريمس موريتو كاساما وناثانيال مبوكو ونزول
ق 46 بداية الشوط الثاني بتبديلين في صفوف ريمس.. خروج برادلي لوكو وفالون بيريشا
نهاية الشوط الأول
ق 45+1 عبدو ديالو يسدد بعد ركنية ولكن حارس ريمس يتصدى
ق 45 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب ماركو فيراتي عقب تدخله
ق 41 موريتو كاساما يطلق تسديدة رائعة تمر بالكاد فوق قائم كيلور نافاس
ق 37 فينالدوم يحاول إرسال بينية إلى حكيمي داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع يبعدها
ق 33 أندرو جرافيون يسقط على الأرض مصابا.. ولكن يعود سريعا لاستكمال المباراة
ق 23 أشرف حكيمي يرسل عرضية من اليمين يسددها ماركينيوس بالرأس بجوار القائم
ق 22 سقوط ديان لوبي لاعب ريمس مصابا وخروجه لتلقي العلاج
ق 19 جورجينيو فينالدوم يسدد كرة من اليمين ترتطم بالدفاع وتخرج من منطقة الجزاء
ق 16 جووووول كيليان مبابي يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان.. أنخيل دي ماريا يرسل عرضية من اليمين يحولها مبابي بالرأس في الشباك
ق 13 إيلان كبال يرسل بينية رائعة إلى المهاجم المالي البلال توريه الذي يسددها بجوار القائم
ق 11 مبابي يراوغ ويسدد كرة قوية بجوار القائم
ق 7 أنخيل دي ماريا يرسل تمريرة للأمام ولكن دفاع ريمس يبعدها
بداية المباراة