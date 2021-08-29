أسامة نبيه يعلق لـ في الجول على عقوبة شيكابالا "أهذا عقاب الفوز بالدوري؟"

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 19:04

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا الزمالك الإنتاج الحربي الدوري المصري

علق أسامة نبيه مدرب الزمالك على عقوبة اتحاد الكرة لـ محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف شيكابالا 8 أشهر، وتغريمه 500 ألف جنيه، ضمن مجموعة عقوبات أخرى تحص مباراة الزمالك والبنك الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقال أسامة نبيه في تصريحات لـFilGoal.com: "قرارات قاسية على الزمالك وزائدة عن الحد".

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وأضاف "هل هذا عقاب لنا على حصد لقب الدوري؟ سأترك الأمر للمسؤولين بالنادي للرد على هذه الأمور التي زادت عن الحد".

وتوج الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه.

وأثناء التتويج باللقب، نشبت مشادة بين شيكابالا قائد الزمالك وأحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بسبب أمور تنظيمية، ليقرر اتحاد الكرة إيقاف نجم الزمالك 8 أشهر.

في الدوري الزمالك شيكابالا
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