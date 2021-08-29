فاركو يكشف لـ في الجول تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة "اجتماع لحسم موقف الكأس"

كشف عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو عن تفاصيل اجتماع اتحاد كرة القدم المصري مع الأندية.

واجتمعت أندية الدوري المصري مع اتحاد الكرة صباح اليوم، لحسم مصير بطولة الكأس ونظام الموسم المقبل من الدوري

وقال حنفي في تصريحات لـ FilGoal.com : "سيكون هناك اجتماع جديد بين اتحاد الكرة والشركة الراعية لحسم موقف الكأس والسوبر المصري وهو ما سيترتب عليه موعد انطلاق الموسم الجديد".

واستمر "الأهلي والزمالك وافقا على استكمال الكأس، واتحاد الكرةسيجتمع بالشركة الراعية لأن الأمر يتعلق بالحقوق".

وتابع "إذا تم إلغاء الكأس سينطلق الدوري في الأسبوع الثالث من سبتمبر، أما إذا تم استكماله فسيبدأ الدوري في أكتوبر".

وشدد "دوري الموسم الجديد مستمر بشكله الطبيعي من مجموعة واحدة ودورين ذهاب وعودة وثلاث فرق ستهبط للدرجة الأدنى، ومن المقرر الإعلان عن كافة التفاصيل النهائية يوم 31 أغسطس عن طريق اتحاد الكرة".

وأتم "قرعة مسابقة الدوري ستكون يوم 31 أغسطس في كل الأحوال، الأندية وافقت على استكمال الكأس لكنها منحت اتحاد الكرة اتخاذ الخيار المناسب في النهاية وفقا للموسم الجديد".

وسيشارك فاركو في الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد صعوده من الدرجة الثانية برفقة الشرقية للدخان وكوكاكولا.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري في الموسم المنقضي للمرة الثالثة عشر في تاريخه وبفارق ست نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.