انتهت في إنجلترا - وولفرهامبتون (0)-(1) مانشستر يونايتد.. فوز هام للشياطين
الأحد، 29 أغسطس 2021 - 17:17
كتب : FilGoal
يستضيف وولفرهامبتون فريق مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
وجمع مانشستر يونايتد 4 نقاط من مباراتين بينما لم يحصد وولفرهامبتون أي نقطة حتى الآن.
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نهاية المباراة
ق. 81 جوووول أول لمانشستر يونايتد. انطلاقة من جرينوود وتصويبة بيمناه في المرمى مسجلا الأول.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق20 التعادل لا يزال سلبيا
انطلاق المباراة