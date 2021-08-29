انتهت في إنجلترا - وولفرهامبتون (0)-(1) مانشستر يونايتد.. فوز هام للشياطين

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 17:17

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - ليدز

يستضيف وولفرهامبتون فريق مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وجمع مانشستر يونايتد 4 نقاط من مباراتين بينما لم يحصد وولفرهامبتون أي نقطة حتى الآن.

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نهاية المباراة

ق. 81 جوووول أول لمانشستر يونايتد. انطلاقة من جرينوود وتصويبة بيمناه في المرمى مسجلا الأول.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق20 التعادل لا يزال سلبيا

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون
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