انتهت في إنجلترا - وولفرهامبتون (0)-(1) مانشستر يونايتد.. فوز هام للشياطين

يستضيف وولفرهامبتون فريق مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وجمع مانشستر يونايتد 4 نقاط من مباراتين بينما لم يحصد وولفرهامبتون أي نقطة حتى الآن.

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نهاية المباراة

ق. 81 جوووول أول لمانشستر يونايتد. انطلاقة من جرينوود وتصويبة بيمناه في المرمى مسجلا الأول.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق20 التعادل لا يزال سلبيا

انطلاق المباراة