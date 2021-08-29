انتهت في إسبانيا - برشلونة (2)-(1) خيتافي.. نهاية المباراة

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 16:47

كتب : FilGoal

برشلونة وريال سوسيداد

يستضيف برشلونة فريق خيتافي ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

جمع برشلونة 4 نقاط من أول مباراتين بينما لم يحصد خيتافي أي نقطة حتى الآن.

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نهاية المباراة

ق75 أخرربع ساعة وسيطرة كتالونية

نهاية الشوط الأول

ق30 جوووول رائع من ممفيس ديباي

ق19 جووول ساندرو راميريز يسجل التعادل لخيتافي من جملة رائعة

ق2 جوووول سيرجي روبيرتو يسجل الأول سريعا بعد عرضية من خوردي ألبا

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني برشلونة خيتافي
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