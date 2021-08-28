مباشر في إنجلترا - ليفربول (1) - تشيلسي (1).. حصار تام من رجال كلوب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وتشيلسي على ملعب آنفيلد ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كلا الفريقين فاز بأول مباراتين في الدوري الإنجليزي، ليفربول انتصر على نورويتش وبيرنلي بينما تخطى تشيلسي منافسيه كريستال بالاس وأرسنال.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

ق65: كرة طولية من روبيرتسون وصلاح لا يستلم الكرة بشكل صحيح لتضيع فرصة لليفربول

ق58: فابينيو يسدد من بعيد مجددا وميندي يتصدى بنجاح

ق53: تسديدة بعيدة المدى من هندرسون فوق العارضة

خروج كاي هافرتز ونجولو كانتي ودخول تياجو سيلفا وماتيو كوفاسيتش مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول باتعادل الإيجابي

ق49: صلاح يتعادل لليفربول في الوقت بدل الضائع

ق47: الحكم يحتسب ضربة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو وبطاقة جمراء لريس جيمس بسبب لمسة يد على خط المرمى

ق41: ديوجو جوتا يدخل بديلا لروبيرتو فيرمينو

ق36: تبادل للتمريرات بين لاعبي ليفربول وتسديدة من إيليوت فوق العارضة

ق34: ميسون ماونت يهدر فرصة الهدف الثاني لتشيلسي، تسديدة من الإنجليزي بجوار القائم الأيسر من شبه انفراد

ق21: كاي هافرتز يتقدم لتشيلسي بالهدف الأول بضربة رأسيه غالطت أليسون بيكر من ركلة ركنية نفذها ريس جيمس

ق11: فان دايك يحبس أنفاس كل مشجعي ليفربول وعلى رأسهم يورجن كلوب بعد أن سقط مصابا قبل أن يستكمل المباراة

ق10: هندرسون يهدر أخطر فرص المباراة من داخل منطقة الست ياردات بعد تمريرة طويلة من أرنولد

ق3: تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق إيليوت بجوار القائم

بداية المباراة