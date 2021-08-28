مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (5) (0) أرسنال.. صااااارت خمسة

السبت، 28 أغسطس 2021 - 13:18

كتب : FilGoal

كيران تيريني - جابريل جيسوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويجلس محمد النني لاعب أرسنال على مقاعد البدلاء.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 84: جووول خامس.. عرضية من رياض يحولها توريس برأسية في الشباك.

ق 77: لينو يتصدى لانفراد رحيم ستيرلينج.

ق 68: لينو يمنع الهدف الخامس برأسية من رحيم سترلينج.

ق 53: جوووول رودري يسجل الرابع بتسديدة أرضية تسكن شباك لينو.

نزول محمد النني بدلا من ساكا في أرسنال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جوووول ثالث للسيتي.. عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء من جريليش إلى جيسوس الذي يسجل بكل سهولة في الشباك.

ق 35: بطاقة حمراء مباشرة يشهرها الحكم في وجه جرانت تشاكا لاعب وسط أرسنال

ق20: خطأ قاتل من إيدرسون كاد يكلف الفريق هدف تقليص الفارق، حاول تمرير الكرة لكن سميث رو ضغط عليه لترتطم الكرة بأقدامه وتمر بمحاذاة خط المرمى.

ق 12: جووول فيران توريس والثاني.. عرضية من بيرناردو سيلفا تمر من الجميع في عمق الـ 18 ويحولها توريس في الشباك.

ق 8: جوووول جوندوجان يتقدم مبكرا لسيتي برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من جيسوس

ق 6: عرضية من الجهة اليسرى لأرسنال تصل إلى ساكا الذي يسدد بشكل خاطئ بعيدا عن المرمى.

بداية اللقاء

أرسنال مانشستر سيتي في إنجلترا
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