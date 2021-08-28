مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (1) (0) أرسنال.. جووول جوندوجان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويجلس محمد النني لاعب أرسنال على مقاعد البدلاء.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 8: جوووول جوندوجان يتقدم مبكرا لسيتي برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من جيسوس

ق 6: عرضية من الجهة اليسرى لأرسنال تصل إلى ساكا الذي يسدد بشكل خاطئ بعيدا عن المرمى.

بداية اللقاء