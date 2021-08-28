مباشر سلة - مصر (13) (17) غينيا.. تأخر الفراعنة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر وغينيا في الجولة الثالثة من بطولة إفريقيا لكرة السلة 2021.

وكان منتخب مصر قد بدأ مشواره بالفوز على إفريقيا الوسطى ثم خسر من تونس.

تذاع على بي إن سبورتس 3.

ويحتاج منتخب مصر للفوز بالمباراة من أجل حصد بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي على الأقل.

ويتم إقصاء المنتخب الأخير من كل مجموعة وصاحب المركز الرابع بينما يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى ربع النهائي.

بينما صاحبا المركزين الثاني والثالث يتأهلان إلى ثمن النهائي إذ يتأهل 12 منتخبا في النهاية للأدوار الإقصائية بعد استبعاد صاحب المركز الرابع من كل مجموعة.

بعدما تأهل متصدروا المجموعات الأربعة إلى ربع النهائي مباشرة، ينتظر كل منهم الفائز من مواجهة ثمن النهائي بين ثاني وثالث كل مجموعة.

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ق 4: غينيا تتقدم على مصر 17-13

بداية اللقاء