فرج عامر لـ في الجول: سموحة سيضم لاعبا من الأهلي ضمن صفقة حسام حسن

السبت، 28 أغسطس 2021 - 01:18

كتب : أحمد الخولي

حسام حسن صفقة الأهلي الجديدة

قال فرج عامر رئيس سموحة أن صفقة انضمام حسام حسن من ناديه إلى الأهلي تتضمن حصوله على لاعب في المقابل.

وصرح عامر لـFilGoal.com "بخلاف القيمة المالية للصفقة، سنحصل على لاعب من الأهلي مقابل حسام حسن".

وأضاف "الأهلي لا يريد الإعلان عن قيمة الصفقة وأنا أحترم اتفاقي معه".

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واستمر "حددنا 3 لاعبين لنحصل على أحدهم، ردوا بأنهم سيجتمعون بـ(بيتسو) موسيماني للحصول على موافقته".

وعلم FilGoal.com أن أحمد رمضان وفهد جمعة مرشحان للانتقال من الأهلي إلى سموحة على سبيل الإعارة.

وأعلن الأهلي اليوم الجمعة تعاقده مع حسام حسن قادما من سموحة بعقد يمتد إلى 2026.

وكان مصدر من سموحة صرح لـFilGoal.com أن الصفقة كلفت الأهلي 25 مليون جنيه.

وبذلك بات حسام حسن رابع لاعب يحصل الأهلي على خدماته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد كريم فؤاد وبيرسي تاو ولويس ميكيسيون.

الأهلي سموحة حسام حسن
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