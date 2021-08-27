مباشر ختام الدوري - البنك الأهلي (0)-(0) الزمالك.. 3 تبديلات من كارتيرون

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 20:35

كتب : FilGoal

الزمالك - الدوري - ممر شرفي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي والزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري.

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ق. 54 دخول شيكابالا وأيمن حفني وأحمد سيد "زيزو" بدلا من حميد أحداد، ومحمود عبد العزيز، ومروان حمدي.

ق. 50 مخالفة ينفذها المثناني، ويتصدى لها أبو جبل إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 عرضية من الجهة اليمنى تمر أمام كريم بامبو الذي حاول متابعها في المرمى.

ق.38 عرضية من حازم إمام، قابلها أحداد بالكعب في يد الحارس.

ق. 37 تمريرة من بامبو إلى فادي فريد الذي يسدد، لكن محمود علاء يتدخل أمامه في اللحظة الأخيرة.

ق. 35 ركنية للبنك الأهلي يقابلها أمير مدحت برأسية تصطدم بالقائم الأيمن ويبعدها حازم إمام من على الخط.

ق. 28 تصويبة قوووية من إمام عاشور يتصدى لها السعدني.

ق. 18 تصويبة من محمود قاعود تصطدم بـ محمود علاء وتحول اتجاهها إلى جانب مرمى أبو جبل.

ق. 17 خلفية مزدوجة من بامبو فوق المرمى وتسلل على فادري فريد قبل التصويبة.

ق. 13 ركنية من إمام عاشور يقابلها محمود علاء برأسية في العارضة.

ق. 9 عرضية من حازم إمام يمسكها السعدني قبل متابعة مروان حمدي.

بداية المباراة بممر شرفي من لاعبي البنك الأهلي لـ الزمالك.

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