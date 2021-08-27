مباشر بارالمبياد طوكيو - سيدات كرة الهدف يخسرن من الولايات المتحدة

تنطلق فعاليات وزن 59 كجم لمنافسات رفع الأثقال بمشاركة البطل المصري شريف عثمان في الرابعة فجرا، ووزن 50 كجم سيدات بمشاركة رحاب رضوان.

ويسعى شريف عثمان لضمان الميدالية الأولى لمصر في طوكيو 2020 والرابعة على التوالي له في تاريخه البارالمبي.

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الساعة 12 ظهرا - "كرة هدف سيدات" مصر × أمريكا (الجولة الثانية دور مجموعات)

سيدات مصر يخسرن من الولايات المتحدة بنتيجة 10-0.

انطلاق المباراة

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الساعة 9:30 صباحا - جيهان عبد العزيز منافسات وزن 55 كجم (رفع أثقال)

حاليا تحتل المركز السابع بفارق 25 كجم عن الأوكرانية المتصدرة.

محاولة أولى صحيحة برفع 100 كجم.

محاولة ثانية خاطئة برفع 100 كجم.

محاولة أولى صحيحة برفع 96 كجم.

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الساعة 6 صباحا - رحاب رضوان منافسات 50 كجم (رفع أثقال)

محاولة ثالثة خاطئة من رحاب رضوان لتحصد الميدالية الفضية لأن اللاعبة الصينية أخف في الميزان

اللاعبة الصينية تعدل في محاولتها وتنجح في رفع 120 كجم

محاولة ثانية ناجحة لرحاب رضوان بثقل 120 كجم لتضمن الذهبية لعدم طلب أي لاعبة أكثر من ذلك الرقم في المحاولة الأخيرة

رحاب رضوان تحطم الرقم البارالمبي من المحاولة الأولى بعد رفع ثقل 117 كجم والرقم القياسي بارالمبيا 107 فقط لتقترب من الميدالية الذهبية

انطلاق المنافسات

رحاب رضوان هي بطلة العالم مرتين في 2017 و2019

تشارك رحاب في دورة الألعاب البارالمبية للمرة الثانية في تاريخها وكانت قد حصدت فضية ريو 2016

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الساعة 4 فجرا - شريف عثمان منافسات 59 كجم (رفع أثقال)

شريف عثمان يحصد الميدالية الفضية بعد رفع لاعب الصين 187 كجم أيضا وفوزه لأنه صاحب الوزن الأخف

بعد فشل محاولات لاعبي تشيلي والسلفادور.. شريف عثمان ينجح في رفع ثقل 187 ويصعد للمركز الأول في انتظار محاولة لاعب الصين

شريف عثمان ضمن ميدالية بعد فشل محاولة لاعب تشيلي

حتى الآن شريف في المركز الثالث بـ 184 كجم بالتساوي في الثقل مع لاعب السلفادور وبفارق 1 كيلو عن لاعب الصين في الصدارة ويأتي لاعب تشيلي في المركز الثالث بـ183

محاولة ثانية ناجحة لبطلنا شريف عثمان برفع 184كجم.. بعد قليل المحاولة الثالثة والأخيرة

محاولة أولى ناجحة لبطلنا شريف عثمان برفع 181كجم

انطلاق المنافسات

ويعتبر شريف عثمان صاحب الرقم القياسي العالمي والبارالمبي بثقل 211 كجم والمسجل في ريو 2016.

يشارك شريف عثمان في البارالمبياد للمرة الرابعة على التوالي وكان قد حصد على 3 ذهبيات في بكين 2008 ولندن 2012 وريو 2016.

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الساعة 1:30 ظهرا - "كرة طائرة جلوس رجال" مصر × البوسنة والهرسك (الجولة الأولى دور مجموعات)