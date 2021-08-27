مباشر بارالمبياد طوكيو - الذهبي شريف عثمان من أجل الميدالية الأولى لمصر

تنطلق فعاليات وزن 59 كجم لمنافسات رفع الأثقال بمشاركة البطل المصري شريف عثمان في الرابعة فجرا.

ويسعى شريف عثمان لضمان الميدالية الأولى لمصر في طوكيو 2020 والرابعة على التوالي له في تاريخه البارالمبي.

يشارك شريف عثمان في البارالمبياد للمرة الرابعة على التوالي وكان قد حصد على 3 ذهبيات في بكين 2008 ولندن 2012 وريو 2016.

ويعتبر شريف عثمان صاحب الرقم القياسي العالمي والبارالمبي بثقل 211 كجم والمسجل في ريو 2016.

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انطلاق المنافسات بعد قليل