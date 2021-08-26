خسارة بعد تقدم كبير.. تونس تهزم مصر في الجولة الثانية من أفرو باسكت

خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام نظيره التونسي رغم التقدم الكبير في الجولة الثانية من بطولة أفرو باسكت.

وفازت تونس على مصر بنتيجة 87-81، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة أفرو باسكت.

منتخب مصر أنهى الفترة الأولى متقدما بفارق 17 نقطة، وبنتيجة 27-10.

التقدم المصري قل مع نهاية الفترة الثانية إلى 7 نقاط، وبنتيجة 45-37.

وبدأت العودة التونسية في الفترة الثالثة، لتنهيها تونس متقدمة بنتيجة 68-66 بفارق نقطتين.

وفي الفترة الرابعة، استمر التقدم التونسي، لتفوز تونس بنتيجة 78-81.

الفوز هو الثاني لـ تونس على التوالي في المجموعة، لتنتزع الصدارة من مصر التي حققت الفوز في الجولة الأولى على حساب إفريقيا الوسطى.

وتلعب مصر مع غينيا في الجولة الثالثة يوم السبت المقبل، فيما تلعب تونس مع إفريقيا الوسطى باليوم نفسه.

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