مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) المصري.. جريندو يهدر بغرابة
الخميس، 26 أغسطس 2021 - 21:17
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري.
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ق. 13 جريندو ينفرد تماما بالمرمى بعد بينية عمرو موسى، لكنه يسدد بجانب القائم.
ق. 10 عرضية من علاء عطا يقابلها إسلام عطية برأسية فوق المرمى من داخل الست ياردات.
ق. 6 عرضية يخرجها عصام ثروت بقدمه وترتد إلى عمرو جمال الذي يسدد من داخل الست ياردات، لكن ثروت تصدى لها مجددا إلى ركنية.
بداية المباراة