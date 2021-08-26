مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) المصري.. جريندو يهدر بغرابة

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 21:17

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف أحمد جمعة في طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
الزمالك يكشف موعد تسلم درع الدوري المصري قائمة تونس - رباعي الدوري المصري ينضمون لمباراتي تصفيات المونديال بارالمبياد طوكيو - الثلاثي المصري يخسر في الجولة الأولى لدور المجموعات من تنس الطاولة مواعيد مباريات الخميس 26 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة – بداية ختام الدوري ومصر تواجه تونس في السلة

ق. 13 جريندو ينفرد تماما بالمرمى بعد بينية عمرو موسى، لكنه يسدد بجانب القائم.

ق. 10 عرضية من علاء عطا يقابلها إسلام عطية برأسية فوق المرمى من داخل الست ياردات.

ق. 6 عرضية يخرجها عصام ثروت بقدمه وترتد إلى عمرو جمال الذي يسدد من داخل الست ياردات، لكن ثروت تصدى لها مجددا إلى ركنية.

بداية المباراة

في الدوري المصري طلائع الجيش
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار في الجول – سيمبا: 3 أندية طلبت ضم ميكيسون من مصر.. والصفقة كلفت الأهلي قرابة مليون دولار 4 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) المصري.. جريندو يهدر بغرابة 30 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 32 دقيقة | ميركاتو
مباشر كرة سلة – مصر (38)-(27) تونس.. بداية الفترة الثانية 49 دقيقة | رياضات أخرى
الزمالك يكشف موعد تسلم درع الدوري المصري 51 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: مباراتان فقط في الجولة الأخيرة بالفيديو 59 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الزمالك ينفي وقوع مشادة مع أحداد في المران ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – عودة محمد محمود بعد غياب 962 يوما.. وغياب الشناوي أمام أسوان ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 3 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 4 كلوب يعلنها لأول مرة: نفاوض صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول.. ولم أقل له إنه أسطورة لسبب
قد ينال إعجابك