البنك الأهلي: طلبنا شراء بامبو من الزمالك.. واللاعب يرغب في الاستمرار معنا

كشف كريم حسن شحاتة مدير الكرة بـ البنك الأهلي رغبة النادي في ضم كريم بامبو بشكل نهائي من الزمالك.

وتألق بامبو بقميص البنك الأهلي منذ انتقاله معارا في يناير الماضي، إذ سجل 11 هدفا في الدوري الموسم الجاري.

وقال كريم حسن شحاتة عبر أون تايم سبورتس: "طلبنا شراء كريم بامبو من الزمالك، وننتظر قرار باتريس كارتيرون بشأن مدى احتياجه للاعب في الموسم الجديد".

وأضاف "نتمسك بضم بامبو وبصدد انتظار التفاوض على المقابل المادي".

وأتم "هناك موافقة مبدئية واللاعب لديه رغبة في الاستمرار معنا".

وسبق أن علق بامبو على مستقبله قائلا: "بعد مباراة الزمالك سأرى ما سيحدث، انتظر موقف الزمالك، فالقرار لهم سواء بشأن عودتي أم استمرار إعارتي أو رحيلي نهائيا، وقتها سأفكر في كل الاحتمالات".

وشارك بامبو منذ انتقاله للبنك الأهلي في 22 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفا.

ويتصدر بامبو ترتيب هدافي فريقه رفقة المخضرم أحمد علي.

وسيلتقي البنك الأهلي مع الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 27 أغسطس.