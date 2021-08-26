حوار - كارتيرون يتحدث عن كونه ديكتاتورا وتجديد أيمن حفني ومحمد شريف الأقرب لقلبه

أعاد باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك الفريق لمنصات التتويج مرة أخرى من بوابة لقب الدوري للمرة الـ 13 في تاريخه.

وكل ما يلي قاله باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عبر قناة النادي:

"أخبرت اللاعبين عندما خرجنا من دوري أبطال إفريقيا بأنه علينا الفوز بالدوري، شعرت بأننا في لحظة فارقة بعد 34 يوما من المجهود الشاق، كان علينا أن نبذل جهدا مُضنيا وفخور بأنني اقنعت اللاعبين بقدرتهم على تحقيق ذلك".

"الوحدة بين اللاعبين في رأيي أهم شيء وهو ما ساعدني على تنمية مهاراتهم وهم فازوا بجدارة ويشرفني أنني ساعدت في ذلك".

"أدركت أن الكثير من اللاعبين لم يصلوا إلى اللياقة البدنية التي كنت أريدها واضطررت لبذل مجهود مضاعف في التدريبات وعانينا من صعوبات وشعر اللاعبون بالتفاؤل وواجهنا القدر في بعض الأحيان".

"المنافسة كانت صعبة والخصم ليس سهلا وكان عليّ إعطاء اللاعبين قوة الاستمرار وكنت أزرع في اللاعبين فكرة حصد الـ 3 نقاط لأنها فكرة ذهنية ونجحت في ذلك، في البداية كانت الأمور بطيئة وبدأت تتحسن، والآن أصبح اللاعبين اليوم يفهمون ما فعلته لأنني كنت صارما ونجحت في الحصول على أكبر قدر من الإمكانيات وأريد شكر الجهاز الإداري".

تقنية الفيديو

"لعبنا حسب القواعد وخضنا كل 3 أيام مباراة، وبعض الفرق كانت ممتازة، تقنية الفيديو تعطي الحكم فرصة احتساب ركلة جزاء دون تردد وهو شيء عادل ويطمئن الجميع وهذا يفيد اللعب".

"الدوري المصري صعب والفيديو جاء منقذا لقرارات الحكام، وهم متدربين تدريب عالي جدا ولا ألومهم على أي قرار والزمالك تمكن أن يلعب على كافة أركان الملعب بطريقة ممتازة، وفخورون بهذا اللقب".

دوري الأبطال

"ما لا يقتلك يجعلك أقوى، حاولت مرارا إقناع اللاعبين أن يستمروا لأن البعض لم يحصد راتبه بالكامل وأن أنقل لهم صورة العمل الجماعي، والحصول على اللقب هو الهدف المشترك الذي يجمعنا ومن المهم بالنسبة لي أن نستمر في المسيرة دون تردد وتراجع".

"حاولت دائما أن أضخ الطاقة للاعبين وهذا أمر صعب ووصلنا إلى نصف نهائي دوري الأبطال وكان هناك وبدأت تظهر على اللاعبين بعض المظاهر وهو ما نسميه فقدان الطاقة وفي كل أسبوع كان المساعدين يسألوني ماذا يحدث مع الفريق وكنت أحاول ألا أظهر السلبيات بأكملها"

"شعرت بالألم عندما خسرنا لقب دوري الأبطال، وشعرت بأن اللاعبين يبحثون عني وسعيد اليوم لأن أكون هنا وعندما فاز الفريق بالدوري شعرت بأنني تركت اللاعبين في لحظة فارقة".

"هذا الفريق مر عليه عشرات المدربين في فترة وجيزة وقد حدث ما حدث".

اللقب القادم والعودة للكرة المصرية

"الهدف بالنسبة لي هو دعم الفريق، كنت أرى أن دوري الأبطال هو حدث فذ، لكن يجب أن نقدم الأداء الأمثل سواء في الدوري أو الكأس أو في دوري الأبطال وأشعر بالمتعة لأحقق كل ما أستطيع تحقيقه مع فريقي".

"بالفعل أعشق جمهور الكرة المصرية وتلك ليست مجاملة، لعبت ودربت في عشرات الدول، وأقوى دليل لحبي لمصر هو عودتي للزمالك بمحض إرادتي وأشعر أنني سعيد في مصر".

"شعرت بالحزن عندما تركت الزمالك، لكن عندما أنظر للظروف التي قادتني لذلك ولا أنكر أن العامل المادي كان له دور، الصراع الداخلي الذي شعرت به كان شديد الصعوبة وتمالكت نفسي وكنت أشعر بأنني سأعود ولا أنكر أنني ترددت لثانية قبل أن أوقع على رحيلي وفعلا عندما خسر الزمالك كأس مصر شعرت بالحزن العميق".

"أشعر بأنه لابد من الصعوبات حتى نفوز والأمور لا تُقاس بهذا الشكل واحتاجت لبضعة مباريات على الأقل وشعرت بالتحسن بعد كل مباراة".

فرجاني ساسي والديكتاتور

"خسارة فرجاني ساسي كانت عائقا لي وللفريق وحتى للرأي العام، الجميع كان ينظر له أنه من أبطال الموسم على الأقل، لكن كان لدي ثقة في اللاعبين الأخرين وأثبتوا أنهم قادرين على الفوز".

"المعسكر الذي استمر 21 يوما؟ الأمر كان عصيبا على اللاعبين لأنني كنت صارما وشبه ديكتاتور في المعسكر الأخير (أثناء فترة توقف الدوري) وكنت أشعر أن بعضهم أراد قتلي لأن المعسكر استمر عدة أسابيع وطلبت منهم أن يثقوا بي واحتاجت أن أغير القدرات البدنية والذهنية لهؤلاء اللاعبين ونظرتهم للكرة للزميل حتى نحسن من التمريرات، بالفعل نجحنا في ذلك ذهنيا وبدنيا في هذا المعسكر".

صفقات الموسم المقبل

"هناك اجتماع مهم مع الإدارة السبت المقبل لأنها ستضع أسس الموسم المقبل وأعلم أنه سيكون موسما صعب جدا، هناك بعض اللاعبين الذي خرجوا معارين وأبدعوا ولماذا لا يعودوا ويواصلوا التألق معنا، ولن أقول أسماء، نحن في مغامرة كروية ونتمنى أن يحصل كل منا على حقه".

"أريد دائما أن يكون كل لاعب حتى لو خارج الملعب يجب أن يشعر أن الزمالك قوي، لا أتحدث عن عدد أهداف بل استراتيجية قوية، كلما كان لدينا لاعبين هجوميين أكثر كان أفضل، يجب أن نصوب ونسجل أهدافا ولابد أن يكون لدينا هدافين فعليين ونحن نريد ذلك".

"لن أتحدث بصفة رسمية عن عودة المعارين قبل الحديث مع رئيس النادي في الاجتماع".

مازحا: "لا أعرف من هو عمر كمال عبد الواحد".

"أريد عودة محمد صبحي الموسم المقبل، سيعود".

"يجب أن أتسلح بلاعبين في كافة المراكز وأن يكون الفريق متكاملا ولا أرحب بعدد هائل في القائمة ويتعين عليّ انتقاء اللاعب لأن المنافسة أمامنا قوية ولأننا فريق يتميز بالقوة مصريا وإفريقيًا، عندما يتحسن لاعب أعرف أنه يستطيع تقديم أفضل".

دوري الأبطال الموسم الجديد

"المفتاح أن نتكيف ولسنا من يختار المنافسة على لقب الدوري أو دوري الأبطال، أعلم جيدا أننا مطالبون بالأداء الأمثل إن استطعنا وأعلم أنني عليّ أن أتكيف كمدرب ونقل ذلك للاعبين والجهاز الإداري، ومعسكر برج العرب كان عنصرا رئيسيا واعتقد أنه سيتكرر".

"المنافسة في هذه الحالة تعتمد على القرعة ومن سنواجه وأعلم جيدا أن الأهلي والزمالك مرشحين لنهائي دوري الأبطال وأعلم أن الفرق مميزة محليا وإفريقيا ولا داعي أن أتكهن بل بالتهيؤ بمواجهة الخصم".

مباراة البنك الأهلي

"لا تختلف الأمور كثيرا حول من سيلعب في المباراة الأخيرة، قررنا تشكيل مباراة البنك الأهلي لكن قد يُعاد النظر فيه عند آخر لحظة، أريد رؤية الشباب وأشعر أنها مباراة احتفالية ودائما أعطي راحة للاعبين ولا أريد إنهاء الموسم بمباراة ضعيفة، مصر بل العالم سيشاهد مواجهة البنك الأهلي ويسعدني تقديم مباراة مثالية وأود أن أطمئن بأن اللاعبين يشعرون بنفس الشيء، نتدرب وساعات وأيام وأمامنا 90 دقيقة للتسجيل والفوز وهو شيء مهم، ثق دائما أنني سألعب للفوز".

محمد شريف

"فعلا ماجد سامي دعمني كثيرا في وادي دجلة وقدم لي لاعبين متميزين، ووجدت لاعبين هناك يعلمون كيف يكونوا نجوما في الكرة المصرية وضغطت على محمد شريف ليصبح لاعبا مميزا واستطاع فعل ذلك وهو شخص مقرب إلى قلبي بصفة شخصية".

أيمن حفني

"قررنا أن يمتد تعاقد أيمن حفني لمدة عام مع رئيس النادي، هو شخص محارب ولابد من إعطائه فرصة للمشاركة وأعلم أنه جاهز، روحه ممتازة وخبراته عميقة ويعلم جيدا من أين تؤكل الكتف عند مواجهة الخصم".

نجوم الزمالك

"الونش أفضل مدافع في مصر".

"أحمد سيد زيزو أفضل لاعب في الدوري المصري من حيث الإحصائيات، شارك على الأقل في 40 هدفا سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة وأثبت جدارة فذة".

"أشرف بنشرقي قادر على أن يكون مميزا في الملعب وهو هداف مميز وإضافة رائعة للفريق ويخشاه الخصم دائما".

"سيف الجزيري يحتاج لكثير من المجهود وأعلم أن لديه الكثير من القدرات التي لم تظهر بعد، وأثبت بالفعل أنه قادر على تقديم المزيد".

"سارعت لأن ينضم أوباما في وادي دجلة، وبعد ذلك الزمالك وآمل أن تكون لديه اللياقة القوية وأعرف أنه يمتلك المزيد وأطالبه ألا يتكاسل وبذل المجهود".

"عقدي مستمر لموسم آخر وسعيد لاستمر لأعوام أخرى مع الزمالك".