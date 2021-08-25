مباشر في الدوري - غزل المحلة (1)-(0) المقاولون العرب.. ضغط من الضيوف ومطالبات بركلة جزاء

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 18:54

كتب : FilGoal

وادي دجلة - غزل المحلة

يستضيف غزل المحلة فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري المصري وقبل الأخيرة.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بينما المقاولون العرب في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.

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ق35 ضغط من المقاولون بحثا عن التعادل ومطالبات بركلة جزاء

ق30 جووول عبد الرحمن عاطف يسجل بعد متابعة تسديدة أحمد الشيخ الرائعة

ق27 تسديدة من محمد حمدي زكي تصطدم بمدافع المحلة لتتحول ركلة ركنية

ق20 هدف ضائع من لويس إداورد مهاجم المقاولون وتتحول لركنية

انطلاق المباراة

الدوري المصري غزل المحلة المقاولون العرب
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