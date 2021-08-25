بارالمبياد طوكيو 2020 - تنس طاولة.. سيد محمد يحقق الفوز الأول في المجموعات

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 13:03

كتب : FilGoal

سيد محمد تنس طاولة

افتتح سيد محمد مشاركاته في منافسات تنس الطاولة من بارالمبياد طوكيو بالفوز على الأسترالي جاك باليسترينو في الجولة الأولى لدور المجموعات.

سيد فاز بالشوط الأول بنتيجة 11-5 قبل أن يخسر الشوط الثاني بنتيجة 8-11.

وعاد سيد محمد للفوز بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة 11-2 و11-9.

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وتشارك مصر في بارالمبياد طوكيو بـ 49 لاعب ولاعبة في 8 رياضات مختلفة وتقام المنافسات في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

وحصدت مصر خلال تاريخها 177 ميدالية متنوعة في الألعاب البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

وكانت مصر قد حققت 12 ميدالية متنوعة في بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016 بواقع 3 ميداليات ذهبية و5 فضية و4 برونزية.

يمكنك متابعة جدول منافسات البعثة المصرية من هنا.

تنس الطاولة بارالمبياد طوكيو 2020
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