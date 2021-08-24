البطل للمرة الـ13.. لقب الدوري يعود لـ الزمالك

بعد مشوار طويل ومسابقة استمرت لأشهر طويلة، أخيرا حسم الزمالك لقب الدوري لموسم 2020/2021.

توج الزمالك بطلا للدوري المصري لموسم 2020/2021 وللمرة الـ13 في تاريخه.

وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

سجل أحمد سيد "زيزو"، وأشرف بنشرقي هدفا الزمالك في اللقاء.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 79 نقطة في المركز الأول، وليضمن التتويج باللقب رسميا قبل جولة من النهاية.

النقطة الـ79 هي أعلى رصيد من النقاط وصل له الزمالك في مسابقة الدوري تاريخيا، والتي بلغها موسم 2014/2015 وقت التتويج بثنائية، مع إمكانية زيادة رصيده عقب مباراة البنك الأهلي المقبلة.

التشكيل

باتريس كارتيرون بدأ اللقاء بـ سيف الدين الجزيري في الهجوم رغم ما أثير عن مروره بحالة من الإعياء وعدم قدرته على المشاركة.

شارك محمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما تواجد شيكابالا كصانع ألعاب.

شيكابالا يقود الزمالك ضد الإنتاج الحربي من أجل التتويج بلقب الدوري 🏹⚽️#في_الدوري pic.twitter.com/GfxUD1ufTt — FilGoal (@FilGoal) August 24, 2021

وصف المباراة

الإنتاج الحربي بدأ المباراة بقوة، وهدد الزمالك بعد ثواني قليلة قبل نهاية الدقيقة الأولى من كرة وصلت إلى مصطفى البدري داخل منطقة الجزاء، لكن محمود حمدي "الونش" تدخل في اللحظة الأخيرة وأنقذ الموقف.

أما الزمالك، فكان رده بالهدف الأول في الدقيقة السادسة. انطلاقة رائعة من أشرف بنشرقي الذي مر بمهارة واخترق، ثم أرسل عرضية، قابلها أحمد سيد "زيزو" بتصويبة مباشرة في المرمى. هدف هو التاسع لـ زيزو في الدوري هذا الموسم.

لاعبو الإنتاج الحربي استمروا في المحاولة، وطالبوا بركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، لكن محمد معروف عاد لتقنية الفيديو واحتسب تسللا على لاعب الإنتاج قبل ركلة الجزاء.

شيكابالا أرسل طولية رائعة في الدقيقة الـ18 إلى بنشرقي الذي انفرد وسدد الكرة ساقطة فوق المرمى بقليل.

واستمرت محاولات الزمالك في الدقيقة الـ21 بتصويبة من حمزة المثلوثي فوق المرمى بقليل.

أشرف بنشرقي أرسل عرضية في الدقيقة الـ40، قابلها الونش برأسية فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ43 أرسل إمام عاشور بينية إلى شيكابالا، والذي أرسل عرضية سهلة في يد الحارس.

وكانت آخر لقطات الشوط الأول بإنذار لـ مصطفى البدري بعد تدخل قوي على أحمد سيد "زيزو"، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف.

الشوط الثاني

أحمد كشري مدرب الإنتاج الحربي بدأ الشوط الثاني بأولى التبديلات، ودخول محمد عبد المجيد بدلا من مامادو نياس.

أحمد سيد "زيزو" انطلق بالكرة في الدقيقة الـ51 وسدد بجانب القائم بقليل، ليهدر الثاني.

وسدد الإنتاج الحربي في الدقيقة الـ54 عن طريق غنام محمد، وتصدى لها أبو جبل.

باتريس كارتيرون تدخل في الدقيقة الـ55 بدخول مروان حمدي بدلا من سيف الدين الجزيري.

أما كشري فرد بدخول إبراهيم عبد الخالق بدلا من غنام محمد في الدقيقة الـ57.

زيزو مرر بينية ساقطة رائعة في الدقيقة الـ65 إلى أشرف بنشرقي، لكن الحارس محمد عصام الغندور تقدم وأنقذ الكرة من أمامه.

ومجددا تبادل شيكابالا الكرة مع زيزو في الدقيقة الـ67 بشكل رائع، ومرر شيكابالا إلى زيزو داخل منطقة الجزاء، لكن زيزو سدد بيسراه فوق المرمى.

كارتيرون تدخل مجددا في الدقيقة الـ74 بدخول إسلام جابر، ويوسف إبراهيم "أوباما" بدلا من شيكابالا، وإمام عاشور.

ورد كشري بدخول محمد رمضان بدلا من حميد ماو.

هدف الحسم

الزمالك حسم اللقاء بهدف ثان في الدقيقة الـ88. عرضية من حمزة المثلوثي، قابلها أشرف بنشرقي برأسية في المرمى مسجلا الثاني. الهدف هو الـ15 لـ أشرف بنشرقي الدوري هذا الموسم.

تألق أبو جبل

الإنتاج الحربي حاول تقليص الفارق أكثر من مرة. مخالفة نفذها مصطفى الجمل، وأنقذها محمد أبو جبل.

وارتدت الكرة مرة أخرى إلى مصطفى البدري الذي سدد في الدقيقة الـ90 لكن في يد أبو جبل مجددا.

وكانت آخر تبديلات الزمالك في الدقيقة الـ91 بدخول حازم إمام وأحمد فتوح بدلا من أحمد سيد "زيزو"، وأشرف بنشرقي.

وتحصل الزمالك على ركلة جزاء لصالح أحمد فتوح في الدقيقة الـ92.

طارق حامد سدد ركلة الجزاء لكن في القائم، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 79 نقطة في المركز الأول، وليضمن التتويج باللقب رسميا قبل جولة من النهاية.