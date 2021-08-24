25 لاعبا.. هؤلاء حققوا لقب الدوري الأول مع الزمالك

8 لاعبين فقط من بين قائمة الزمالك الحالية حققوا قبل ذلك لقب الدوري المصري مع الأبيض.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري لموسم 2020/2021 قبل جولة من نهاية المسابقة، وهو الدرع رقم 13 في تاريخ القلعة البيضاء. (طالع التفاصيل)

لقب الدوري هو الأول لـ24 لاعبا من بين قائمة الزمالك. منهم الثلاثي فرجاني ساسي الذي رحل عن الأبيض قبل عدة أسابيع.

والثنائي الذي خرج إعارة منتصف الموسم عمر السعيد لصفوف الجونة وكريم بامبو للبنك الأهلي.

ومن بين قائمة الزمالك الحالية سبق لـ8 لاعبين أن فازوا بلقب الدوري مع القلعة البيضاء وهم:

محمد أبو جبل

محمود عبد الرحيم "جنش"

محمد عبد الشافي

حازم إمام

محمود عبد الرازق "شيكابالا"

طارق حامد

أيمن حفني

يوسف أوباما

ثم يأتي 24 لاعبا فازوا بلقب الدوري لأول مرة مع الزمالك وهم:

محمد عواد

أحمد نادر السيد

محمد عبد السلام

أحمد فتوح

محمود علاء

الونش

عبد الله جمعة

حمزة المثلوثي

أحمد عيد

حسام عبد المجيد

محمد عبد الغني

محمد أشرف

محمود عبد العزيز

إسلام جابر

أشرف بنشرقي

أحمد زيزو

سيف جعفر

مروان حمدي

سيف الجزيري

حميد أحداد

أسامة فيصل

فرجاني ساسي

كريم بامبو

عمر السعيد

مصطفى محمد