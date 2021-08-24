بعد التتويج - هؤلاء فازوا بلقب الدوري من قبل مع الزمالك
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 23:37
كتب : FilGoal
حسم الزمالك لقب الدوري الـ13 في تاريخه بعد الفوز على الإنتاج الحربي ضمن مباريات الأسبوع الـ33.
الزمالك رفع رصيده للنقطة 79 في الصدارة وبفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني قبل جولة واحدة على نهاية الدوري.
ونستعرض معا قائمة اللاعبين الفائزين بلقب الدوري المصري مع الزمالك من قبل
-محمد أبو جبل، موسم 2014-2015
-محمود عبد الرحيم جنش، موسم 2014-2015
-حازم إمام، موسم 2014-2015
-محمد عبد الشافي، موسم 2014-2015
-طارق حامد، موسم 2014-2015
-أيمن حفني، موسم 2014-2015
-يوسف أوباما، موسم 2014-2015
-محمود عبد الرازق شيكابالا موسمي 2002-2003 و2003-2004
ومن المقرر أن يتم تتويج الزمالك بعد المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي في ستاد بترو سبورت.