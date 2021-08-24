بعد التتويج - هؤلاء فازوا بلقب الدوري من قبل مع الزمالك

حسم الزمالك لقب الدوري الـ13 في تاريخه بعد الفوز على الإنتاج الحربي ضمن مباريات الأسبوع الـ33.

الزمالك رفع رصيده للنقطة 79 في الصدارة وبفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني قبل جولة واحدة على نهاية الدوري.

ونستعرض معا قائمة اللاعبين الفائزين بلقب الدوري المصري مع الزمالك من قبل

-محمد أبو جبل، موسم 2014-2015

-محمود عبد الرحيم جنش، موسم 2014-2015

-حازم إمام، موسم 2014-2015

-محمد عبد الشافي، موسم 2014-2015

-طارق حامد، موسم 2014-2015

-أيمن حفني، موسم 2014-2015

-يوسف أوباما، موسم 2014-2015

-محمود عبد الرازق شيكابالا موسمي 2002-2003 و2003-2004

ومن المقرر أن يتم تتويج الزمالك بعد المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي في ستاد بترو سبورت.