مباشر في الدوري – الزمالك (1)-(0) الإنتاج الحربي.. الونش يهدر الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

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ق. 43 بينية من إمام عاشور إلى شيكابالا الذي أرسل عرضية ضعيفة في يد الحارس.

ق. 42 عرضية من بنشرقي ورأسية من الونش فوق المرمى.

ق. 21 تصويبة من المثلوثي فوق المرمى.

ق. 18 طولية من شيكابالا إلى بنشرقي الذي ينفرد ويسدد فوق المرمى.

محمد معروف يحتسب تسلل على لاعب الإنتاج الحربي بعد العودة للفيديو.

ق. 10 مطالبة بركلة جزاء للإنتاج الحربي والحكم يراجع اللقطة بالفيديو.

ق. 6 جوووول أووول للزمالك. انطلاقة رائعة من بنشرقي وعرضية يقابلها أحمد سيد "زيزو" بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 1 فرصة أولى للإنتاج الحربي إلى مصطفى البدري الذي ينفرد ولكن الونش ينقذ الموقف.

بداية المباراة