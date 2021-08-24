انتهت في الدوري – الزمالك (2)-(0) الإنتاج الحربي.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 20:31

كتب : FilGoal

شيكابالا الزمالك الإنتاج الحربي الدوري المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 94 طارق حامد يهدر ركلة الجزاء في القائم.

ق. 93 ركلة جزاااء للزمالك لصالح أحمد فتوح.

ق. 91 أحمد فتوح وحازم إمام يشاركان بدلا من أشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو".

ق. 88 جوووول ثاااني للزمالك. عرضية من المثلوثي ورأسية من بنشرقي في المرمى.

ق. 75 محمد رمضان يشارك بدلا من حميد ماو.

ق. 74 إسلام جابر وأوباما يشاركان بدلا من إمام عاشور وشيكابالا.

ق. 66 تبادل رائع للكرة بين شيكابالا وزيزو وتمريرة من شيكابالا إلى زيزو الذي سدد فوق المرمى.

ق. 65 بينية ساقطة رائعة من زيزو إلى بنشرقي لكن الحارس يخرج من مرماه ويمسكها قبل المغربي.

ق. 57 إبراهيم عبد الخالق يشارك بدلا من غنام محمد.

ق. 55 مروان حمدي يشارك بدلا من سيف الدين الجزيري.

ق. 54 تصويبة يتصدى لها أبو جبل.

ق. 51 انطلاقة من زيزو وتوصيبة بجاني القائم بقليل.

محمد عبد المجيد يشارك بدلا من مامادو نياس مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 إنذار لـ مصطفى البدري بعد تدخل قوي على زيزو. وشجار بين اللاعبين.

ق. 43 بينية من إمام عاشور إلى شيكابالا الذي أرسل عرضية ضعيفة في يد الحارس.

ق. 42 عرضية من بنشرقي ورأسية من الونش فوق المرمى.

ق. 21 تصويبة من المثلوثي فوق المرمى.

ق. 18 طولية من شيكابالا إلى بنشرقي الذي ينفرد ويسدد فوق المرمى.

محمد معروف يحتسب تسلل على لاعب الإنتاج الحربي بعد العودة للفيديو.

ق. 10 مطالبة بركلة جزاء للإنتاج الحربي والحكم يراجع اللقطة بالفيديو.

ق. 6 جوووول أووول للزمالك. انطلاقة رائعة من بنشرقي وعرضية يقابلها أحمد سيد "زيزو" بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 1 فرصة أولى للإنتاج الحربي إلى مصطفى البدري الذي ينفرد ولكن الونش ينقذ الموقف.

بداية المباراة

في الدوري الزمالك الإنتاج الحربي
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انتهت في الدوري – الزمالك (2)-(0) الإنتاج الحربي.. نهاية المباراة 2 ساعة | الدوري المصري
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