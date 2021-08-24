مباشر في الدوري - الجونة (2)-(3) الأهلي.. جووول الشبراوي يقلص

يستضيف الجونة فريق الأهلي ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري المصري على ملعب خالد بشارة بالجونة.

ويحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة بينما الأهلي في المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق87 جووول الشبراوي يقلص الفارق

ق80 جووول محمد شريف يسجل الثالث بعد تمريرة حسين الشحات الرائعة

ق69 جووول حسين الشحات يسجل بعد عرضية من عمرو السولية

ق66 إلغاء هدف محمد شريف بسبب التسلل

ق62 نزول محمد شريف وأكرم توفيق بدلا من كهربا وهاني

ق60 جووول علي معلول يسجل ركلة جزاء على يمين الغرباوي

ق59 ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة حسين الشحات

ق58 من جديد الغرباوي يتصدى لصاروخية السولية

ق49 الغرباوي يتصدى لتسديدة صاروخية من السولية

ق48 تسديدة قوية من صلاح محسن لكن أعلى العارضة

ق47 تسديدة من أفشة لكن سهلة في يد محمود الغرباوي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 تسديدة قوية من أحمد عامر ويتألق علي لطفي في التصدي لها

ق37 عمر السعيد يسدد أعلى العارضة

ق31 الغرباوي يتألق أمام تسديدة صلاح محسن قبل أن يتصدى ببراعة لكرة حسين الشحات

ق27 تسديدة من الشحات بجوار القائم الأيمن لمحمود الغرباوي حارس الجونة

ق23 بينية رائعة لكن صلاح محسن يهدر التعادل

ق15 ديانج يهدر التعادل برأسية من ركنية لكن بجوار القائم

ق15 ثلاث ركنيات متتالية من الأهلي وصمود دفاع الجونة

ق13 محاولات من الأهلي للتعادل

ق9 صلاح محسن يهدر التعادل

ق7 جووول محمد نجيب برأسية من ركنية على يسار علي لطفي

انطلاق المباراة