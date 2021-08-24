مباشر في الدوري - الجونة (1)-(0) الأهلي.. علي لطفي يتألق أمام تسديدة عامر

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 20:30

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - الجونة

يستضيف الجونة فريق الأهلي ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري المصري على ملعب خالد بشارة بالجونة.

ويحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة بينما الأهلي في المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

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ق41 تسديدة قوية من أحمد عامر ويتألق علي لطفي في التصدي لها

ق37 عمر السعيد يسدد أعلى العارضة

ق31 الغرباوي يتألق أمام تسديدة صلاح محسن قبل أن يتصدى ببراعة لكرة حسين الشحات

ق27 تسديدة من الشحات بجوار القائم الأيمن لمحمود الغرباوي حارس الجونة

ق23 بينية رائعة لكن صلاح محسن يهدر التعادل

ق15 ديانج يهدر التعادل برأسية من ركنية لكن بجوار القائم

ق15 ثلاث ركنيات متتالية من الأهلي وصمود دفاع الجونة

ق13 محاولات من الأهلي للتعادل

ق9 صلاح محسن يهدر التعادل

ق7 جووول محمد نجيب برأسية من ركنية على يسار علي لطفي

انطلاق المباراة

الدوري المصري الأهلي الجونة
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