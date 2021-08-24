كرة سلة - الكشف عن إصابة أنس أسامة ومدة غيابه

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 19:44

كتب : FilGoal

أنس أسامة - منتخب مصر كرة سلة

كشف أحمد يحيى طبيب منتخب مصر لرجال كرة السلة عن إصابة أنس أسامة لاعب الفريق بتمزق في غضروف الكتف.

وعانى أنس أسامة من إصابة خلال مواجهة مصر الافتتاحية أمام إفريقيا الوسطى في بطولة إفريقيا وتم خروجه في الحال.

وخضع أنس أسامة للفحص وأجرى آشعة رنين مغناطيسي على الكتف بعد إصابته مباشرة.

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وقال أحمد يحيى في تصريحات رسمية: "أنس أسامة تعرض لتمزق في غضروف الكتف بجانب خلع تم رده في الحال".

وكشف "يغيب أنس أسامة عن المباريات لمدة لن تقل عن 10 أيام".

ومن المقرر أن يخضع أنس أسامة لجلسات تأهيل مكثفة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان منتخب مصر قد افتتح مبارياته في المجموعة بالفوز على إفريقيا الوسطى بنتيجة 72-56 في الجولة الافتتاحية.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام تونس في التاسعة من مساء يوم الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية.

مصر كرة سلة أنس أسامة
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