أنطونيو يزاحم برونو على الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 19:40

كتب : محمود ضياء

بن رحمة أنتونيو ويست هام

عادت الإثارة بكل قوة وانتهى الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

روميلو لوكاكو

النادي : تشيلسي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول
تشيلسي

ويتصدر وست هام جدول ترتيب الدوري برصيد ست نقاط وبفارق الاهداف عن ليفربول وتشيلسي وتوتنهام وبرايتون

ويستعرض لكم FilGoal.com بشكل أسبوعي جدول ترتيب الهدافين للدوري الإنجليزي الممتاز.

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برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 3 أهداف

ميشيل أنطونيو - وست هام يونايتد - 3 أهداف

ميسون جرينوود - مانشستر يونايتد - هدفين

سعيد بن رحمة - وست هام يونايتد - هدفين

كالفرت لوين - إيفرتون - هدفين

داني إنجز - أستون فيلا - هدفين

ديوجو جوتا - ليفربول - هدفين

نيل موباي - برايتون - هدفين

وتنطلق مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي السبت 28 أغسطس بمواجهة بين مانشستر سيتي وأرسنال في ملعب الاتحاد.

ليفربول تشيلسي مانشستر يونايتد
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