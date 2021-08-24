أنطونيو يزاحم برونو على الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 19:40
كتب : محمود ضياء
عادت الإثارة بكل قوة وانتهى الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.
روميلو لوكاكو
النادي : تشيلسي
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويتصدر وست هام جدول ترتيب الدوري برصيد ست نقاط وبفارق الاهداف عن ليفربول وتشيلسي وتوتنهام وبرايتون
ويستعرض لكم FilGoal.com بشكل أسبوعي جدول ترتيب الهدافين للدوري الإنجليزي الممتاز.
برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 3 أهداف
ميشيل أنطونيو - وست هام يونايتد - 3 أهداف
ميسون جرينوود - مانشستر يونايتد - هدفين
سعيد بن رحمة - وست هام يونايتد - هدفين
كالفرت لوين - إيفرتون - هدفين
داني إنجز - أستون فيلا - هدفين
ديوجو جوتا - ليفربول - هدفين
نيل موباي - برايتون - هدفين
وتنطلق مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي السبت 28 أغسطس بمواجهة بين مانشستر سيتي وأرسنال في ملعب الاتحاد.
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