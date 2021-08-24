مباشر صراع البقاء – دجلة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. والاتحاد (0)-(0) البنك الأهلي.. هدف ملغي

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 17:24

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - أسوان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي صراع البقاء في الجولة الـ33 من الدوري المصري.

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وادي دجلة ضد سيراميكا كليوباترا (0/0)

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ق. 20 طرد كوامي بونسو بشكل مباشر.

بداية المباراة

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الاتحاد السكندري ضد البنك الأهلي (0/0)

ق. 36 هدف ملغي للبنك الأهلي عن طريق أحمد ياسين لكن يلغى بداعي التسلل. ركنية نفذها عاصم صلاح وقابلها ياسين برأسية في المرمى. وألغاها الحكم بداع التسلل.

ق. 35 رأسية من كريم بامبو ينقذها محمد صبحي ببراعة إلى ركنية.

بداية المباراة

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