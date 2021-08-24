مدرب جنوب إفريقيا: بيرسي تاو سيذهب لفريق مصري يدربه موسيماني

كشف البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا اقتراب بيرسي تاو من الانضمام إلى الأهلي.

وضم هوجو بروس المدير الفني للبافانا بافانا بيرسي تاو لقائمة مكونة من 23 لاعبا لخوض تصفيات كأس العالم 2022، أمام غانا وزيمبابوي.

وقال بروس في تصريحات لـ " SABC Sport" عقب إعلان القائمة: "هو لاعب مهم للمنتخب، إذا لم يلعب بيرسي تاو في الأشهر المقبل ستكون هناك مشكلة".

وأضاف "لكنني سمعت أنباءً جيدة، اعتقد أنه لن يبقى في برايتون وسيذهب إلى فريق مصري يدربه مدرب جنوب إفريقي وهو بيتسو موسيماني مدرب الأهلي".

وأردف "اعتقد أنه في الأيام المقبلة ستتم الصفقة وتسنح له فرصة المشاركة، وبذلك تقل المشكلة في المستقبل".

وكان بروس قد تحدث سابقا عن انتقال تاو إلى الأهلي قائلا: "أتمنى أن يغادر برايتون وأن ينتقل لفريق جديد".

وعن ارتباط بيرسي تاو بالأهلي قال هوجو بروس: "هناك بعض الحديث حول الأهلي حيث يتواجد بيتسو موسيماني وهذا شيء جيد للغاية للاعب لأنه سيلعب مع مدرب يعرفه".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق توصل الأهلي لاتفاق مع برايتون ومع اللاعب لإتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)

كما تحدث مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com وكشف كيفية سير المفاوضات مع الأهلي ودور مدرب الفريق بيتسو موسيماني في إقناع تاو في الانضمام للمارد الأحمر. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ27 عاما لم يخض مع برايتون سوى ست مباريات فقط، وينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل.

ومنذ انضمامه لبرايتون في عام 2018 من ماميلودي صنداونز انتقل بيرسي تاو معارا إلى رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي ومواطنيه كلوب بروج وأندرلخت.

يذكر أن بيرسي تاو لعب في صفوف صنداونز تحت قيادة موسيماني من 2016 لـ2018 وشارك معه في 102 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 27 آخرين.