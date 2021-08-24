انتهت بطولة إفريقيا لكرة سلة - مصر (72) (56) إفريقيا الوسطى.. فوز الفراعنة
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 13:26
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد إفريقيا الوسطى ضمن منافسات بطولة إفريقيا لرجال كرة السلة والمقامة فغي العاصمة الرواندية كيجالي.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات تونس وإفريقيا الوسطى وغينيا.
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انتهت: مصر تفوز 72-56 على إفريقيا الوسطى
ق 3: مصر 65-49 إفريقيا الوسطى
ق 8: مصر 54-46 إفريقيا الوسطى
بداية الربع الرابع
نهاية الربع الثالث.. مصر تتفوق 50-43 على إفريقيا الوسطى
ق 2: مصر 46-40 إفريقيا الوسطى
ق 5: مصر 42-38 إفريقيا الوسطى
بداية الربع الثالث
ظهور أنس أسامة قبل بداية الربع الثالث على دكة البدلاء مرتديا "جبيرة مرفق"
نهاية الربع الثاني.. مصر تتفوق 33-25 على إفريقيا الوسطى
ق 2: مصر 31-22 إفريقيا الوسطى
ق 4: إفريقيا الوسطى تقلص الفارق 21-20
ق 5: مصر تتقدم 21-17
ق 6: مصر تتقدم 19-12
نهاية الربع الأول
ق 1: مصر 13-9 إفريقيا الوسطى
ق 3: مصر تقلب تأخرها وتتقدم 6-3
ق 6: إفريقيا الوسطى متقدمة 3-0.
بداية اللقاء