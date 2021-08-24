انتهت بطولة إفريقيا لكرة سلة - مصر (72) (56) إفريقيا الوسطى.. فوز الفراعنة

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 13:26

كتب : FilGoal

مصر - إفريقيا الوسطى - بطولة إفريقيا لكرة السلة رجال 2021

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد إفريقيا الوسطى ضمن منافسات بطولة إفريقيا لرجال كرة السلة والمقامة فغي العاصمة الرواندية كيجالي.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات تونس وإفريقيا الوسطى وغينيا.

--

أخبار متعلقة
سلة - مدرب الزمالك لـ في الجول: اخترنا المشاركة في البطولة الإفريقية.. وموقف هودج والتعاقدات كرة سلة - مواعيد مباريات مصر ونظام التأهل في بطولة إفريقيا للرجال سلة - أوجستي يوقع عقود تدريب الأهلي سلة - مصر تفقد تقدمها لتخسر نهائي كأس الملك أمام الأردن

انتهت: مصر تفوز 72-56 على إفريقيا الوسطى

ق 3: مصر 65-49 إفريقيا الوسطى

ق 8: مصر 54-46 إفريقيا الوسطى

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث.. مصر تتفوق 50-43 على إفريقيا الوسطى

ق 2: مصر 46-40 إفريقيا الوسطى

ق 5: مصر 42-38 إفريقيا الوسطى

بداية الربع الثالث

ظهور أنس أسامة قبل بداية الربع الثالث على دكة البدلاء مرتديا "جبيرة مرفق"

نهاية الربع الثاني.. مصر تتفوق 33-25 على إفريقيا الوسطى

ق 2: مصر 31-22 إفريقيا الوسطى

ق 4: إفريقيا الوسطى تقلص الفارق 21-20

ق 5: مصر تتقدم 21-17

ق 6: مصر تتقدم 19-12

نهاية الربع الأول

ق 1: مصر 13-9 إفريقيا الوسطى

ق 3: مصر تقلب تأخرها وتتقدم 6-3

ق 6: إفريقيا الوسطى متقدمة 3-0.

بداية اللقاء

منتخب مصر لكرة السلة مصر سلة بطولة إفريقيا لرجال كرة السلة
نرشح لكم
اسكواش - علي فرج يستعيد قمة التصنيف.. واستمرار صدارة نوران جوهر خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك تنس - بعد لقاء ماراثوني.. نادال يقهر دجوكوفيتش ويعبر لنصف نهائي رولان جاروس اسكواش - نور الطيب تواصل التألق.. وتأهل الشوربجي ونوران لنصف نهائي الجونة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 – تعرف على مجموعات مصر في الرياضات الجماعية كرة طائرة - هزيمة سيدات الأهلي في نهائي إفريقيا أمام البنك الكيني تنس - مفاجآت دور الـ16.. ميدفيديف وتسيتسيباس يودعان رولان جاروس اسكواش – علي فرج والشربيني يعبران دون مفاجآت إلى ربع نهائي بطولة الجونة
أخر الأخبار
تقرير: السوبر الإفريقي قد يقام بالمغرب 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
بدلا من ويمبلي.. ملعب ليستر يستضيف مباراة الدرع الخيرية بين سيتي وليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يعلن رحيل بوجبا ساعة | الدوري الإنجليزي
الحكم على زوما في قضية ضرب القط ساعة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - علي فرج يستعيد قمة التصنيف.. واستمرار صدارة نوران جوهر ساعة | رياضات أخرى
ماجواير: لا أفكر إلا في عائلتي.. لا يمكن أن تتجاوز الانتقادات الحدود ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك ساعة | رياضات أخرى
جوندوجان يحكي ما دار في ذهنه خلال دقائق اقتناص سيتي للقب الدوري 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام