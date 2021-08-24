انتهت - حفل افتتاح الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 12:35

كتب : FilGoal

بعثة مصر.. حفل افتتاح الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لحفل افتتاح الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وتشارك مصر في بارالمبياد طوكيو بـ49 لاعب ولاعبة في 8 رياضات مختلفة وتقام المنافسات في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

وحصدت مصر خلال تاريخها 177 ميدالية متنوعة في الألعاب البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

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وكانت مصر قد حققت 12 ميدالية متنوعة في بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016 بواقع 3 ميداليات ذهبية و5 فضية و4 برونزية.

لمتابعة المنافسات من هنا

تعرف على البعثة المصرية بالكامل من هنـا

واختارت اللجنة البارالمبية فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال وهشام صلاح قائد منتخب الطائرة جلوس لحمل علم مصر في افتتاح بارالمبياد طوكيو.

تعرف أكثر على فاطمة عمر وهشام صلاح من هنـــــــــــا.

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نهاية حفل الافتتاح

الشعلة الأولمبية ستظل مشتعلة لمدة 12 يوما حتى نهاية دورة الألعاب البارالمبية.

إشعال الشعلة الأولمبية عن طريق 3 رياضيين يابانيين

العروض لا زالت مستمرة

شاهد توافد البعثات بالصور وأفضل لقطات حفل الافتتاح

1:32: دخول بعثة مصر

1:20 بدء دخول الوفود البارالمبية

شاهد حفل الافتتاح من هنــــــــــــــــا

بداية الحفل

طوكيو 2020 بارالمبياد طوكيو 2020
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