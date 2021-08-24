مصطفى محمد يشارك في فوز قاتل لجالاتا سراي على هاتياسبور

فاز جالاتا سراي على هاتاي سبور بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري التركي.

وسجل أهداف جالاتا سراي كل من سفيان فيجولي ونيكاديو لوينداما، بينما سجل هدف هاتاي سبور الوحيد سابا لوبزانيدزي.

تقدم لوبزانيدزي لهاتاي سبور مبكرا في الدقيقة الثالثة من المباراة بتسديدة من داخل منقطة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 30 تعادل فيغولي لجالاتا سراي بعد متابعة لتسديدة أليكساندو شيشالداو التي ارتدت من القائم.

وشهدت الدقيقة الـ 77 مشاركة مصطفى محمد كبديل بدلا من كريم أكتور أوجلو.

وفي الدقيقة الـ 88 سجل لوينداما هدف قاتل لجالاتا سراي برأسية على يسار الحارس مستغلا عرضية عمر بايرام.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد جالاتا ساري للنقطة السادسة مححقا العلامة الكاملة وفي المركز الثالث خلف ترابزون سبور وألتاي بفارق الأهداف.

ويلتقي جالاتاسراي في المباراة المقبلة في الدوري مع قاسم باشا يوم الأحد 29 أغسطس خارج ملعبه، ولكن سيستضيف الفريق أولا رانديرز الدنماركي في إياب الدور المؤهل لمجموعات الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب الفريق الدنماركي.

وكان مصطفى محمد هو صانع هدف جالاتا سراي الوحيد.