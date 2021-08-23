مباشر - المصري (0) - (1) إنبي.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد إنبي في الجولة الـ33 من الدوري المصري.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول - المصري (0) - (1) إنبي

ق 37. جوووول أول لإنبي عن طريق جون إيبوكا الذي استغل خطأ عمرو موسي في إبعاد الكرة وسدد الكرة في المرمى

ق 25. تسديدة بعيدة من محمد حتحوت

ق 22. مرور رائع وتسديدة من محمد عنتر فوق العارضة

ق 3. تصويبة من محمد شريف حتحوت يتصدى لها عصام ثروت

انطلاق المباراة