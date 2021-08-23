انتهت - المصري (1) - (3) إنبي.. هاتريك وفوز لإنبي
الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 20:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد إنبي في الجولة الـ33 من الدوري المصري.
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نهلية المباراة بفوز إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
ق 90. جووول أول للمصري عن طريق أحمد رفعت من ركلة حرة رائعة
ق 76. جووول ثالث لإنبي، جون إيبوكا يكمل الهاتريك
ق 71. جوووول ثاني لإنبي عن طريق جون إيبوكا من ركلة جزاء
ق 63. رأسية خطيرة من جريندو بجانب القائم
ق 60 .مطالبات من لاعبي المصري باحتساب ركلة جزاء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول - المصري (0) - (1) إنبي
ق 37. جوووول أول لإنبي عن طريق جون إيبوكا الذي استغل خطأ عمرو موسي في إبعاد الكرة وسدد الكرة في المرمى
ق 25. تسديدة بعيدة من محمد حتحوت
ق 22. مرور رائع وتسديدة من محمد عنتر فوق العارضة
ق 3. تصويبة من محمد شريف حتحوت يتصدى لها عصام ثروت
انطلاق المباراة