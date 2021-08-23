انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) الجيش.. تعادل سلبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.ويلعب الإسماعيلي مع نظيره طلائع الجيش بملعب الإسماعيلية.

ــــــــــــــــــــــــــ

تابع تفاصيل مباراة الإسماعيلي والجيش من هنا

نهاية الشوط الثاني والمباراة بالتعادل السلبي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 44: انفراد من شكري نجيب وتسديدة ومحمد بسام يتألق

ق 40: تسديدة قوية من شكري نجيب وبسام يتألق

ق34: عرضية من أحمد سمير تمر أمام الجميع وتخرج خارج المرمى

ق32: دفاع الإسماعيلي يستبسل وينقذ فرصة خطيرة لطلائع الجيش

ق26: سلسلة من التمريرات بين ثلاثي هجوم الجيش وعرضية من ناصر منسي يخرج صبحي من مرماه لينقذها

ق18: مراوغة من ناصر منسي وتسديدة بجوار القائم

ق 3: ناصر منسي يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى

انطلاق المباراة