انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) الجيش.. تعادل سلبي

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 18:45

كتب : FilGoal

الأهلي الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.ويلعب الإسماعيلي مع نظيره طلائع الجيش بملعب الإسماعيلية.

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نهاية الشوط الثاني والمباراة بالتعادل السلبي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 44: انفراد من شكري نجيب وتسديدة ومحمد بسام يتألق

ق 40: تسديدة قوية من شكري نجيب وبسام يتألق

ق34: عرضية من أحمد سمير تمر أمام الجميع وتخرج خارج المرمى

ق32: دفاع الإسماعيلي يستبسل وينقذ فرصة خطيرة لطلائع الجيش

ق26: سلسلة من التمريرات بين ثلاثي هجوم الجيش وعرضية من ناصر منسي يخرج صبحي من مرماه لينقذها

ق18: مراوغة من ناصر منسي وتسديدة بجوار القائم

ق 3: ناصر منسي يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى

انطلاق المباراة

الدوري المصري الإسماعيلي المصري إنبي طلائع الجيش
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