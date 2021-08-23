موندو ديبورتيفو: ألبا وافق على تقليل راتبه مع برشلونة.. وثنائي الوسط سيلحق به

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن موافقة خوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة على تقليل راتبه مع النادي للمساهمة في الخروج من الأزمة المالية.

وفقا للصحيفة فإن ألبا قد وافق على تقليل راتبه بنسبة 25% بعد اجتماع مع إدارة النادي في الإسبوع الماضي.

وكان ألبا قد قال عقب مباراة ريال سوسيداد في الأسبوع الماضي: "كان استعادي دائما لمساعدة النادي وأنا أحب برشلونة لا يجب أن يشك أحد بي، ولم يقل لي أحد من النادي أي شيء عن تقليل الراتب إلا قبل أسابيع قليلة".

وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن النادي اقترب أيضا من الاتفاق مع سيرخيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو لتقليل رواتبهما في الفترة المقبلة.

بوسكيتس يتبقى له فقط الوصول لاتفاق حول النسبة التي سيتنازل عنها من راتبه قبل الإعلان الرسمي الذي قد يأتي نهاية الأسبوع الجاري.

وفي المقابل فسيرجي روبيرتو أيضا سيقبل بتقليل راتبه لرغبته في الاستمرار مع برشلونة، والحصول على عقد جديد لأن عقده الجاري سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان النادي قد أعلن عن رحيل ليونيل ميسي وعدم قدرته على تمديد تعاقده بسبب تخطي سقف الرواتب التي تحددها رابطة الدوري الإسباني.

وكان جيرارد بيكيه وافق على تقليل راتبه مع برشلونة بنسبة كبيرة قبل بداية الدوري من أجل أن يتمكن النادي من تسجيل إريك جارسيا وممفيس ديباي في قائمته للمشاركة في المباريات.