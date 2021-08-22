انتهت في إسبانيا - ليفانتي (3)-(3) ريال مدريد.. نهاية المباراة المثيرة

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 21:44

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ليفانتي - ريال مدريد

يستضيف ليفانتي فريق ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز في مباراته الأولى بينما حقق ليفانتي التعادل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق90 احتساب 6 دقائق وقت بدل من الضائع

ق87 طرد حارس مرمى ليفانتي للتصدي للكرة من خارج منطقة الجزاء

ق85 جووووول فينسيوس التعادل

ق83 القائم الأيمن لتيبو كورتوا ينقذ الرابع

ق79 جوووول روبير بيير يتقدم لليفانتي

ق73 جووووول فينسيوس يتعادل

ق57 جووووول رائع من خوسيه كامبانيا

ق46 جووووول التعادل عن طريق مارتي روجر بعد ثواني من انطلاق الشوط

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 ضغط مكثف من الضيوف لكن تسديدات خارج المرمى

ق30 تصويبة قوية من ديفيد ألابا بجوار القائم الأيسر لحارس ليفانتي

ق22 بيل يستقبل عرضية بتسديدة بجوار القائم الأيمن لحارس ليفانتي

ق20 تصويبة من فالفيردي بجوار القائم

ق5 جوووول مبكر لريال مدريد عن طريق جاريث بيل من صناعة كريم بنزيمة

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني ريال مدريد ليفانتي
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