مران الزمالك - انتظام عبد الله جمعة في التدريبات الجماعية.. وتحفيز من كارتيرون لحسم الدوري أمام الإنتاج

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 18:12

كتب : أحمد شوقي صلاح

مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

انتظم عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأحد بمقر النادي.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

وتماثل جمعة الشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة وأنهى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل أن يشارك في مران اليوم.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء الثلاثاء.

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وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران لتحفيزهم لحسم لقب الدوري أمام الإنتاج الحربي.

ويحتاج الزمالك لحصد 3 نقاط فقط من المباراتين المتبقيتين للفوز بلقب الدوري المصري.

وحذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي خاصة هبوط الفريق رسميا للقسم الثاني وخوض المباراة بدون ضغوط.

ويحتل الزمالك صدارة مسابقة الدوري برصيد 76 نقطة من 32 جولة ويحتاج للثلاث نقاط لحسم اللقب بشكل رسمي قبل الجولة الأخيرة.

ويلعب الزمالك في التاسعة من مساء الثلاثاء أمام الإنتاج الحربي على ملعب الدفاع الجوي في الجولة 33 وقبل الأخيرة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات استشفائية للذين خاضوا مواجهة سيراميكا كليوباترا الأخيرة استعدادا لمواجهة الإنتاج.

الدوري المصري الزمالك كارتيرون عبد الله جمعة
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